ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯ ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿನ 717 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಿರುವ ಮೂರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 6 ರೊಳಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 7:41 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯ ಮೂರು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 717 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಯಿ ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮಸೀದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಐಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಮೊಹುವಾ) ಭೂ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ (ಎಲ್ & ಡಿಒ) ಮೂಲಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ & ಡಿಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವ್ಡಾ ಘೇವ್ರಾದ DUSIB ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸುಧಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ (DUSIB) ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ L&DO ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (DDA) ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಗಡುವು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, '10 ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಕನ್ ದೇವಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಿನಗೂಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು 40–45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಧಾಮು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಹಠಾತ್ ಗಡುವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರವು ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
