ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೋಲೆ ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯಕಿ; 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯಕಿ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 5:48 PM IST
ರಾಜಸ್ಥಾನ: ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಮಾತು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ತಮ್ಮ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 43 ವರ್ಷಗಳ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಾವಿರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿನ ಇವರ ಒಡನಾಟ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಿದವರಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವರು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಕೇಳುಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳು, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತದ ನಂಟು: ಆಲ್ವಾರ್ ನಗರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ನಾನಿ ಬಾಯಿ ರೋ ಮೈರೋ" ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಧ್ವನಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು.
ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪತಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಗಾಯನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಪತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು: "ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಹಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಹಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪತಿ ನನ್ನ ಗಾಯನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪತಿ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪತಿ ಅಲ್ವಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಭಾರತಹರಿ ನಾಟಕ"ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ನಾಟಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಾಣಿ ಪಿಂಗಳಾ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
70ರಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ: 43 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಯುವರಾಣಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 45 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ರಘುವೀರ್ ಶರಣ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಮೇವಾತಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ಮೀನಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇದಾದ ನಂತರ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ 43 ವರ್ಷಗಳ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗರನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ವಾರ್ನ ಅನೇಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಸಂಗೀತವೇ ಜೀವನ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಯಕೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ಮಾಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂದೇಶ.
