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ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 70 ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯೇ ರೋಗ ಹರಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು!

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 70 ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯೇ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KERALA HEALTH MINISTER
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 3:07 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು 70 ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಐದು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ 146 ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಪಾ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯು ಕಾರಣ. ಮಳೆಗಾಲ ಪೂರ್ವ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊಸಬರು. ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣಾ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಜಾರಿಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖನಿಜ ನೀರಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿರಿಂಜ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಎಸ್.ಎಸ್. ಲಾಲ್ ಅವರು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಎಂಎಯ ಡಾ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಈ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎಂಒಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

INFECTIOUS DISEASES IN KERALA
KERALA HEALTH MINISTER
ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
SHIGELLA CASES

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