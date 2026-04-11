ವೃಂದಾವನದ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 7 ಜನರ ಸಾವು: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ
ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದ ಭಕ್ತರು ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 12:57 PM IST
ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಬಂಕೆ ಬಿಹಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದ ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಕೆ. ಸಿ. ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸ್ಟೀಮರ್ (ಬೋಟ್) ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಭಕ್ತರು ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ 22 ಭಕ್ತರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕವಿತಾ ಬೆಹ್ಲ್, ಚರಣ್ಜಿತ್, ಪಿಂಕಿ (ಚರಣ್ಜಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ), ಮಧುರ್ ಬೆಹ್ಲ್ (ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗ), ಇಶಾಂತ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಸಪ್ನಾ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವು ಲುಧಿಯಾನದ ಜಗ್ರಾಂವ್ನ ಗೀತಾ ಕಾಲೋನಿಯವರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಕೇಶ್ ಗುಲಾಟಿ (ಲುಧಿಯಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ದುಗ್ರಿ ನಿವಾಸಿ), ಆಶಾ ಮಿದ್ಧಾ (ಭಿವಾನಿಯ ನಿವಾಸಿ) ಮತ್ತು ಮೀನು ಬನ್ಸಾಲ್ (ಲುಧಿಯಾನದ 2 ನೇ ಹಂತದ ದುಗ್ರಿ ನಿವಾಸಿ) ಕೂಡ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ 22 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟೀಮರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬೋಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಇತರ ಬೋಟ್ನವರು ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ : ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು 0565 2403200 ಮತ್ತು 9454417512 ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ) ಡಾ. ಪಂಕಜ್ ವರ್ಮಾ (9454417583) ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರಾವತ್ (9454401103) ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಿದೆ.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
