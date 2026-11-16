ಆಗಸದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ 7ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಕುತೂಹಲ
ಸ್ವಚ್ಛ ಆಕಾಶವಿದ್ದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಆಗಸದಿಂದ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದ ಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 1:17 PM IST
ಸಾಂಗ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಾಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಂದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಆಕಾಶವಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಆಗಸದಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಮಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರ್ನಾ ನದಿಯ ದಡದ ಬಳಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಹಿಮದ ಗಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8.30ಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ನಂತಹ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಸ್ತುವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೈತರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಶಬ್ಧ ಬಂದ ಕಡೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೈತರು ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಸ್ತು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಚೂರುಚೂರಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡು ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿದ್ದವು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಹಳ್ಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
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