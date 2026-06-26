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2026ರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 7 ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ ಯೂರೋಸ್ಕೂಲ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ.

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2026ರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 7 ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 8:18 AM IST

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ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಪುಣೆಯ ಕಾಸರ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಶುವಿಹಾರ- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ ಪಿಸಿಎಂಸಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹುಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಶುವಿಹಾರ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ ಆರ್ಮಿ ಗುಡ್‌ವಿಲ್ ಶಾಲೆ ವುಜುರ್ ಅನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಶುವಿಹಾರವಾದ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟಿಜಿಎ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಶಾಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಶುವಿಹಾರವಾದ ಇನ್ವೆಂಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮತಿ ನಗರದ ಸೇಥ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜೈಪುರಿಯಾ ಶಾಲೆ, ವಿನೀತ್ ಖಾಂಡ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ ಯೂರೋಸ್ಕೂಲ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಲಕ್ನೋದ ಸೇಥ್ ಆನಂದ್‌ರಾಮ್ ಜೈಪುರಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಿಂಡರ್‌ಗಾರ್ಟನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಲಾ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು T4 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಕಾಸ್ ಪೋಟಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕುಸಿತದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈಗ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ T4 ಶಿಕ್ಷಣವು COVID ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಪರಿಣತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಶಾಲೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರ ಮೂರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜೇತರನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಬಹುಮಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 50 ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ ಶಾಲೆಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

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ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆ
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