ವೃದ್ಧೆಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕದ್ದೊಯ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು!
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 8:41 PM IST
ಖೋಟಾ ಉದಯಪುರ (ಗುಜರಾತ್): ಇಲ್ಲಿನ ಖೋಟಾ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸ್ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಢ್ ಬೋರಿಯಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ದಾತ್ರಿಬೆನ್ ಭೀಮಾಭಾಯಿ ಭಿಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರು, ಆಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ದೋಚಲು ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಸ್ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಐ.ಎಂ. ಝಾಲಾ ಅವರು, "ಎಪ್ರಿಲ್ 29ರ ರಾತ್ರಿ ದಾತ್ರಿಬೆನ್ ಅವರ ಶವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವೃದ್ಧೆಯ ತಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಪುತ್ರ ಕಿಶನ್ ಭಿಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಸ್ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಂತಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದರೋಡೆಕೋರರು ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಈ ಹತ್ಯೆ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸವಿದ್ದುದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: