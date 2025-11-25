ETV Bharat / bharat

Warning: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ 64 ಯುವಕರ ರಕ್ಷಣೆ: 5 -10 ಸಾವಿರ ಯುವಕರು ವಂಚನೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಹರಿಯಾಣದ 64 ಯುವಕರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5,000 ರಿಂದ 10,000 ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ

64 Haryana youths rescued from Myanmar trafficking camps
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ 64 ಯುವಕರ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat Haryana)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 10:10 AM IST

ಗುರುಗ್ರಾಮ, ಹರಿಯಾಣ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ವಂಚನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ 64 ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲವು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ ವಂಚನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಯುವಕರ ರಕ್ಷಣೆ:ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ, ಹರಿಯಾಣದ 64 ಯುವಕರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹು ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಚೀನೀಗಳೇ ಲೀಡರ್​: ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು "ಡಂಕಿ" ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಯುವಜನರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಂಚನೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6, 10, 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ 64 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಭಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಹಿಸಾರ್‌ನ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಎರಡು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಅನುಸಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್‌ನ ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ದಿವಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊದಲು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ 15 ಜನರನ್ನು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಹಗರಣದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶು, ಬಂಧಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕರನ್ನು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 15-16 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನದಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧಿತರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಕೆಕೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಜನರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಚೀನೀ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಪೇಜ್​ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ದಿವಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ದಿವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ , ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಲಾವೋಸ್ ಅಥವಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳಿಂದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧನಗಳು. ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ದಿವಾನ್​ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

