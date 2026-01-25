ಸಾವಯವ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪಾದನೆ; ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಬಹುತೇಕರು ವಯಸ್ಸು 60 ಆಯಿತು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ 60ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 25, 2026 at 2:49 PM IST
ಪಾಲ್ಘರ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ಮೂರು-ಹಂತದ ವಿಧಾನ, ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಹಾನು ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಲ್ವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ 60 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಹೊಸ ಜೇನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಹಾನು ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಲ್ವಾಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೂರನೇ 'ಜೇನು ಗ್ರಾಮ'ವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆರುತ್ತಾ, ನೆರೂರ್ಕರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನೆರೂರ್ಕರ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮದ ಸೂತ್ರ: 'ಜೇನುತುಪ್ಪ'ದ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ 100 ಪ್ರತಿಶತವಲ್ಲ, ಆದರೆ 101 ಪ್ರತಿಶತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿರಮಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೆರೂರ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಹಾನು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಸ್ಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಇತರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಘೋಲ್ವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಹನಿ ಈಗ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ. ಈ ನಿಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವು ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಅವರ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ದಹಾನು ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಲ್ವಾಡ್ನಂತಹ ದೂರದ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಅವರು ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಐದು ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇತರ ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು. 'ಜೇನುತುಪ್ಪ' ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಕಾಲೋಚಿತ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಜೇನುತುಪ್ಪ'ವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
