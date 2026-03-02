ETV Bharat / bharat

60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 11,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ; ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ 400 ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುಂದರ್​ಲಾಲ್

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂದರ್​ಲಾಲ್ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 2, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
ಭರತ್‌ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಇಲ್ಲಿನ ವಿದಿಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇರ್ವಾ ಹಾತ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಂದರ್​ಲಾಲ್ (60) ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗರೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿ ಅಸಾಧಾರಣ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ವೃದ್ಧ : 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣಗಳು, ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶೀತ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂದರ್​ಲಾಲ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಈಗ ಸುಮಾರು 11,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 400 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ : ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವಾಲಯದ ಹೊಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಭಾಗಿ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಠಿಣ ಚಳಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಡುವ ಶಾಖವಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ವೇಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದವು.

ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ವಯಸ್ಸು, ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರಲಾಲ್ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘವಾದ ನಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುಂದರ್​ಲಾಲ್ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್, 'ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ : 'ನಾನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಥುರಾದಿಂದ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ : ಸುಂದರಲಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಥುರಾದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ : ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್‌ರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

