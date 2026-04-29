ಬಸ್-ಕಾರು​ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; 7 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ಸಾವು, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ವ್ಯಾನ್​ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಸ್​ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6-women-dead-8-persons-injured-as-bus-rams-into-van-in-gujarats-sabarkantha
ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಾಹನ (IANS)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 4:08 PM IST

ಸಬರ್ಕಾಂತ (ಗುಜರಾತ್​): ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇತರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್​ನ ಸಬರ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರದ ಜವಾನ್‌ಗಢ್ ಪಾಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಕೋ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಡಸಾದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಕೆ.ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಂಭೋಯ್ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಧ್ರುಪದ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಡಸಾದಿಂದ ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರದ ಹಂಜ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಭೀಕರ ದುರಂತ: ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್​ನ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಪರಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವೊಂದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಸುಮಾರು 40 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಲ್ಸಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಸಿಗಾಳಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ವಿಪರೀತ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಳು

ACCIDENT IN GUJARATS SABARKANTHA

