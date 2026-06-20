ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲು 6 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ
ಈ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿವೆ.
Published : June 20, 2026 at 12:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 21) ಅತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ನಡೆಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯೋಗ ಸಂಗಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಯೋಗ ಸಂಗಮ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆಧಾರಿತ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಯೋಗ ಅವಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯೋಗ ಸಂಗಮ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾಗಿದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಯೋಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯೋಗ ಸಂಗಮ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 778 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ 3.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 44,000 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು 2.76 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
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