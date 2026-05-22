ಬಸ್ - ಆಟೋ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ: 6 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವು, 4 ಮಂದಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಬಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

6 Killed, 4 Critical After Bus Rams Auto Rickshaw In Ganjam
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 2:30 PM IST

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ(ಒಡಿಶಾ): ಗಂಜಾಂನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಲಡ್ಕಪಲ್ಲಿ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಬೆಹೆರಾ (10), ಸನ್ನಿ ಬೆಹೆರಾ (12), ನೀಲಾ ಬೆಹೆರಾ (50), ನರ್ಸು ಬೆಹೆರಾ (43), ರತಾನಿ ಬೆಹೆರಾ (40) ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಬೆಹೆರಾ (75) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಎರೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಂಶಾನಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಟೋವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಕುಲಾ ಬಳಿಯ ಲಡ್ಕಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಆಟೋಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಕಾ ಬೆಹೆರಾ (17), ಕನಕ್ ಬೆಹೆರಾ (60), ಭಾಗ್ಯ ಬೆಹೆರಾ (55) ಮತ್ತು ಝಿಲಿ ಬೆಹೆರಾ (40) ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಕೊಡಲದಿಂದ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್ ಬಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷೋತ್ತಮಪುರದ ಎಸ್‌ಡಿಒ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೊಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಜಶ್ಪುರದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗೆ ಸಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 43ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಟ್ರಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಲೋಡಮ್ ಎಂಬ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಳಿಕ ಹಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಯುವಕನ ದೇಹವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 43 ಅನ್ನು ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್​, ಟ್ರಕ್‌, ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.

