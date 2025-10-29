ETV Bharat / bharat

6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ: ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನು

ಹರಿಯಾಣದ ಫತೇಹಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸೋರೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

6 FEET LONG BOTTLE GOURD
6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ರೈತ ರವಿ ಪೂನಿಯಾ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 29, 2025

ಫತೇಹಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಭೂತಾನ್ ಖುರ್ದ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ರವಿ ಪೂನಿಯಾ ಎಂಬುವರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು, ರವಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: 27 ವರ್ಷದ ರವಿ ಅವರು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ 'ಜೀವನ್' ವಿಧದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ರವಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರೇ ಈ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಶಿವಾನಿ ತಳಿಯು ಎಕರೆಗೆ 700 ರಿಂದ 900 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾದ ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಡಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದರೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ರಸ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ರವಿ ಅವರು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ತಂತಿ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮೇಲೆ 50 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ರವಿ ಪೂನಿಯಾ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಡಿಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಅಡಿಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕ: ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ರವಿ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ರವಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ 250 ರಿಂದ 800 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪ, ಭಾರ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಎಸಳುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಯುವಕರಿಗೆ ರವಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳಿವು: ಯುವ ರೈತ ರವಿ ಪೂನಿಯಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

