ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯೇ ಅಲ್ಲ: ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 45KM ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದ 56ರ ಹರೆಯದ RTO ಅಧಿಕಾರಿ!
ತಮ್ಮ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 1:21 PM IST
ಕಾಕಿನಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕಿನಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ಟಿಒ) ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಅನ್ನವರಂಗೆ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 56 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಅನ್ನವರಂಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ: ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ವಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. 2000 ಇಸವಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಓಟ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅನೇಕ ಯುವಕರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಈಗ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬದನ್ನು ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
