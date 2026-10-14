ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಸಲೀಸಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಣಿ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 3:36 PM IST
ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 52 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಪಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಿಷ್ಟಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತರೋಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ರಾಮಗಿರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಸುರಂಗವಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭೀತಿಗೊಂಡ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಗಣಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ವಾಪಸ್ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಿಷ್ಟಯ್ಯ ರಾಮಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೆರವು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಧರ್ಮಾವರಂನಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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