ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಗರಿಷ್ಠ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಅನುಮತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 - 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ 50,000ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನದ ಕರಡಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಎನ್ಐ ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಡ್ರಾಪ್ - ಆಫ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬಂದೂಕುಗಳು, ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಯೋಜಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಅಂತಿಮ ಎಸ್ಒಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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