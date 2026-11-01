ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ರ್ಯಾಲಿ: 90 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರಿರುವ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, 90 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 1, 2026 at 6:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
इस बैनर में उन कटे हुए वोटर्स के नाम हैं, जिन्हें मोदी-ज्ञानू ने साजिश कर काट दिए। आज जनता इन नामों को लेकर रामलीला मैदान पहुंच रही है। 📍 दिल्ली https://t.co/AOqSXUl7vj— Congress (@INCIndia) November 1, 2026
"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದಾಗ, ಕಾಗದದ ಬಂಡಲ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿ, ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು" ಎಂದು ಆಲಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 13 ಕೋಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ಹೆಸರುಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಲಂ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೇವಲ ಬಾಧಿತ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು. ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇ ಅಕ್ರಮ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಈಜಲು ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಜವಾದ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: