ಡಂಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಿದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು; ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 50 ಜನರಿದ್ದ ಯುವಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

50 Haryana Men Deported From US, travelling to the US via the Donkey Route
ಗಡೀಪಾರಾದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 10:25 AM IST

ಕೈಥಾಲ್​ (ಹರಿಯಾಣ): ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವಹಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಡಂಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 50 ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 50 ಜನರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ 16, ಕೈಥಾಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಹಾಗೂ ಜಿಂದ್​ನ ಮೂವರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಹರಿಯಾಣದವರಾಗಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಡಂಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿರುವ ಡಿಎಸ್​​ಪಿ, ಇದರಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕೈತಾಲ್‌ನ 14 ಯುವಕರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇತರರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರಾದವರು 25 ರಿಂದ 40ರ ವಯೋಮಾನದವರಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ತಲುಪಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರದ ಯುವಕರನ್ನು ಕೈತಾಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೈತಾಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾರಗಢ ನಿವಾಸಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾಂತ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈತ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಉಳಿದ 13 ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

