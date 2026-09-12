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ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು: ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ!

ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಅಳಿಲುಗಳು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೋಜ್​ ಕೈ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತವೆ.

5 Years And Still Going Strong: A Lunch Date With Mahi, Radhe And Julie That Ratlam Photographer Never Misses
ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 10:30 AM IST

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ರತ್ಲಂ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಮನೋಜ್​ ಮಂದ್ರೇಚಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರತ್ಲಂನ ಕರ್ಮವೀರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಗಾರ್ಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವರ ಊಟ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇವರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಅಳಿಲುಗಳು. ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಏರುವ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಹಿ, ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಅಳಿಲುಗಳು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೋಜ್​ ಕೈ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೋಜ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಳಿಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅಳಿವು ಕೂಡ ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ನೆಗೆದು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನೋಜ್​ ಈ ಮೂರು ಅಳಿಲಿನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 Years And Still Going Strong: A Lunch Date With Mahi, Radhe And Julie That Ratlam Photographer Never Misses
ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ (ETV BHARAT)

ಮಾಹಿ ಅಳಿಲಿಗೆ ರತ್ಲಾಮಿ ಸೇವ್ ಇಷ್ಟ, ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮನೋಜ್ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಂದಾಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಅವು ಬಂದ ನಂತರವೇ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮನೋಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಟೆರೇಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಚಿಗುರಿತು. ಹತ್ತಿರದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಳಿಲುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರೋಟಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಕ್ರಮೇಣ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರತೊಡಗಿದವು. ಅವುಗಳ ಭೇಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಮನೋಜ್ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

5 Years And Still Going Strong: A Lunch Date With Mahi, Radhe And Julie That Ratlam Photographer Never Misses
ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ (ETV BHARAT)

ಮಾಹಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೋಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟದ ವಿರಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಮೂರು ಹೊರತಾಗಿ, ರಿಮ್‌ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಂಬ ಇತರ ಎರಡು ಅಳಿಲುಗಳೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಾಣಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮನೋಜ್​.

5 Years And Still Going Strong: A Lunch Date With Mahi, Radhe And Julie That Ratlam Photographer Never Misses
ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ (ETV BHARAT)

ಮನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಳಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀರು ಇಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮನೋಜ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕಂಡ ಮಾಹಿ, ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಅಳಿಲುಗಳು ತಮಗೆ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದವು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈಗ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

5 Years And Still Going Strong: A Lunch Date With Mahi, Radhe And Julie That Ratlam Photographer Never Misses
ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಅಳಿಲುಗಳ ಸಂಬಂಧ (ETV BHARAT)

ಗಾರ್ಗ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಿತ್ ಗಾರ್ಗ್ ಕೂಡ ಮನೋಜ್​ ಮತ್ತು ಅಳಿಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್‌ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದೇ ಅವರ ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೋಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಸೋನಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಳಿಲುಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

SQUIRRELS MAHI RADHE JULIE
HUMAN ANIMAL BOND
RATLAM VIRAL STORY
HEART WARMING ANIMAL STORY
SQUIRRELS HUMAN RELATIONSHIP

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