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ಬ್ಯಾಟು - ಬಾಲು ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ: ಐದು ವರ್ಷದ ಪೋರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರೇಮ ಇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಐದು ವರ್ಷದ ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ವರದಿ - ಕೃಷ್ಣ ನಂದನ್

5-year-old-anya-singh-patna-cricket-practice-on-rooftop
ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 6:55 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಇಂದಿನ ಭಾಗಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಟು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಟ್ನಾದ ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟು-ಬಾಲು ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೇ ಕೋಚ್ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಪುಟಾಣಿಯ ಹೋರಾಟ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಯಾವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾ, ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

5-year-old-anya-singh-patna-cricket-practice-on-rooftop
ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು: ಈ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಕೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಆರರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ಯಾಳ ದಿನದ ಕಾಯಕ. ಆಕೆಗೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಚಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಛಾವಣಿಯನ್ನೇ ಮಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ: ಪಾಟ್ನಾದ ಅನಿಸಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಾ ಅವರ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಕೇವಲ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿಚ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ಗಳ ನೀರು ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯಾಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5-year-old-anya-singh-patna-cricket-practice-on-rooftop
ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನ್ಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕೌರ್ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಟು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ತನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಸಂಜೆ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ - ಇದು ನನ್ನ ದಿನದ ಕಾಯಕ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಾಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಬಾಲುಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ, ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ - ಮುಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೂಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್​ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನ್ಯಾ ತನ್ನ ದಿನಚರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

5-year-old-anya-singh-patna-cricket-practice-on-rooftop
ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪುಟ್ಟ ಮೈದಾನ (ETV Bharat)

ಅನ್ಯಾಳ ತಂದೆ ಚಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಮೊದಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ನೆರಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಅವಳ ಬಳಿ ಇವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ - ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ವುಮನ್ ಮಾಡಲು ಅವಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿ, ಅನ್ಯಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ಪ್ಯಾಡ್ ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಗು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ ತಂದೆಯಾಗಬೇಕು. ಕನಸು ಕಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು, ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ಮರಳಿ ಕರೆತರುವುದು, ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು, ಅದರಿದಂಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಗಳ ತರಬೇತಿಗಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುರುವೆ. ಅವಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು ಎಂದು ಚಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

5-year-old-anya-singh-patna-cricket-practice-on-rooftop
ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

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TAGGED:

ANYA SINGH PATNA
CRICKET PRACTICE ON ROOFTOP
PATNA CRICKET PRACTICE
ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ
ANYA SINGH

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