ETV Bharat / bharat

ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ - ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ದುರ್ಮರಣ

ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಐವರು ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

5 POLICEMEN KILLED TRUCK AND POLICE VEHICLE ACCIDENT ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು POLICE VEHICLE ACCIDENT
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವ ಟ್ರಕ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಾರ್ಸುಗುಡ (ಒಡಿಶಾ): ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಒಡಿಶಾದ ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 49 ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಡಿಶಾ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಭಕ್ತ ಮಿರ್ಧಾ, ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳಾದ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಭೋಯ್, ದೇವದತ್ ಸಹಾ, ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಧುರುವಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಐ ನಿರಂಜನ್ ಕುಜುರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಎದುರುಬದುರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೊಲೆರೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಧುಸಿಕ್ತ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಾಳು ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಬುರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಂತರ ಬರ್ಗಢ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಟ್ರಕ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಸ್​ಪಿ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಶಾಸಕ: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರ್ಸುಗುಡಾ ಶಾಸಕ ತಂಕಾಧರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಐವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 49 ರ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ವ್ಯಾನ್ - ಬಸ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, ಐವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು! ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಾಹನ ತುಂಡು

TAGGED:

5 POLICEMEN KILLED
TRUCK AND POLICE VEHICLE ACCIDENT
ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು
POLICE VEHICLE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.