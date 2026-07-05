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8,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಸಿಗಳು; ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 8,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Forest
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 8:08 PM IST

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ಶಿಮ್ಲಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) : ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 8000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ. 32ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಿಷನ್ -32' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ (5 ಮಿಲಿಯನ್) ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ. 32ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಮಿಷನ್ -32' ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. 29.5 ರಷ್ಟಿದೆ.

'ಈ ವರ್ಷದ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ. 32ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಿಷನ್ -32' ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜೆಐಸಿಎ) ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹಸಿರುಮಯ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಡಿಎ: ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಿರುವ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ

TAGGED:

FORESTS
PLANTATION
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
HIMACHAL PRADESH
GREEN COVER MISSION

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