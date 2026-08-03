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ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಜನ ಸಾವು

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

MADURAI CAR ACCIDENT TAMIL NADU CAR ACCIDENT ಕಾರು ಅಪಘಾತ DEATH
ಕಾರು ಅಪಘಾತ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 12:58 PM IST

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ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂರು ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ವಡಿಪಕ್ಕಂನ ಶ್ರೀರಾಮ್ (32), ರಂಜನ್ (30) (ಪತ್ನಿ), ಕೃತಿಕಾ (2) (ಮಗಳು), ಬಾಲಾಜಿ (28) (ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ), ರಾಜಕುಮಾರಿ (52) (ತಾಯಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 3) ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಬೈಪಟ್ಟಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಮೂವರು ಪುರುಷರು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಫ್ಲೈಓವರ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಎದುರು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಧುರೈನಿಂದ ತಿರುಚಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಐದು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಕಿಗೊಳಗಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸವಾರನಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೇಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ಮೇಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತವು ಜನರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

MADURAI CAR ACCIDENT
TAMIL NADU CAR ACCIDENT
ಕಾರು ಅಪಘಾತ
DEATH
5 DEAD IN MADURAI CAR ACCIDENT

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