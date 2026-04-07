ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆ: 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು; ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಸಲೂಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 10:31 AM IST
ಸಲೂಂಬರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಸಾಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಘಾಟಾ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಐದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೈದ್ ಪಿ. ಪಿ. ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಸ್ಡಿಎಂ) ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ವರದಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ, ಬಿಸಿಎಂಒ ಡಾ. ಸಿಂಟು ಕುಮಾವತ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಮನೆ-ಮನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತಂಡವು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾವಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಎಂಒ ಡಾ. ಕುಮಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕೋ ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರವೇ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರನ್ನು ಧರಿಯಾವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು; ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಸಲೂಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ಉದಯಪುರದ ಎಂಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಇತರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
