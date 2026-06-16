48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ: ಪತಿ - ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿತು ಹಳೆಯ ಟ್ಯಾಟೂ!
ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಹಚ್ಚೆಯೊಂದು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರ ಹೋದರೂ ನೆನಪುಗಳು ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಮೂದ್ ಆಲಂ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 3:49 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿಯ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚೆಯೊಂದು ಪತಿ ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು 48 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿದಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡಿ ಬರಿಯಾರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ (ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾ) ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 48 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾರ್ಚ್ 1977ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನೆನಪನ್ನು ಮರುಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಭಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ದಿನಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ, ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳಾಗಿ 48 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾಗ್ಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನಿಧನರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ, ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಬಾರಿಯಾರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ 'ದೇವತೆ' (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಚ್ಚೆ)ಯನ್ನು ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆ ಹಚ್ಚೆಯ ಗುರುತು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಂದಿತು ಮತ್ತು ಈ ವೇಳೆ, ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು 48 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು ದರ್ಭಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹರಡಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಲಾಲನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಒಂಟಿತನವು ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಂಧಗಳು ದಶಕಗಳ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
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