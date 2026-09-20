ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 47 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್, 3 ಪಿಸ್ತೂಲ್, 15 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆ; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕಾಬಂಧಿ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ 47 ಕೇಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 4:28 PM IST
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ (ಪಂಜಾಬ್): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ, ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹೆರಾಯಿನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ 47.3 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್, ಮೂರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, ಮೂರು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು 15 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ಫಿರೋಜ್ಪುರದ ಘುಬಾಯಾ ನಿವಾಸಿ ಅಂಕುಶ್, ಪಂಜೇ ಕೆ ಉತಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್, ಪರ್ಭಾತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಲಮೋಚರ್ ಖುರ್ದ್ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆರಾಯಿನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪತ್ತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ) ಗುರ್ಬನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಬೈನ್ಸ್, 'ಬಾಬಾ ಫರೀದ್ ಆಗಮನ್ ಪುರಾಬ್' ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಕಾರೊಂದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 47.3 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಫಜಿಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫರೀದ್ಕೋಟ್ನ ಸಾದಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 21(c) ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 25(6) ಮತ್ತು 25(7) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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