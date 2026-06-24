ವಿಜಯನಗರ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ 472 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶಾಸನ: ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಲಿಪಿಗಳು ಪತ್ತೆ!
ಶೇಷಾಚಲಂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಾಸನವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 12:22 PM IST
ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ದಟ್ಟವಾದ ಶೇಷಾಚಲಂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮರೆತುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ-ASI ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 472 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದಾಶಿವರಾಯಲು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ASI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಡಮಲಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಸದಾಶಿವಕೋಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಜುಲೈ 31, 1554ರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದಾಶಿವಕೋಣದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಪಾಪವಿನಾಶನಂ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಠ (ಮಠ) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಗುಡಿಮಲ್ಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಪರಶುರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕನಿಕಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸದಾಶಿವ ಬಸವಣ್ಣ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ದೇವಾಲಯದ ಕರಣಂ (ದೇವಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚೆಂಬಪೆರಿಯನ ಮಗ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಸನವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದಾಶಿವರಾಯಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನೇರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ASI ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಶೇಷಾಚಲಂ ಕಾಡುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೇಷಾಚಲಂ ಕಾಡುಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವೈಭವದ ಭೂತಕಾಲದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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