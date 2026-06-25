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ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉಗ್ರರು ಸಕ್ರಿಯ: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉಗ್ರರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಉಗ್ರರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 4:07 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಬರುವ ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್​​ 28ರ ವರೆಗೆ ಇದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉಗ್ರರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುಳಿವು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಹೌದು, ಸುಮಾರು 45 ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಉಗ್ರರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, 36 ಉಗ್ರರು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯುನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಗ್ರರು ಜೈಶ್​ - ಎ- ಮೊಹ್ಮದ್​ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್​- ಎ- ತೊಯ್ಬಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗೆ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ನ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಧರು ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಲಖನ್​ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು 670 ಸಿಎಪಿಎಫ್​ (Central Armed Police Forces) ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಿದ್ದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಂಕಿತ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಬಾರಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​​ 28ರವರೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿರಲಿವೆ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳು ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?: ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಯಾತ್ರೆ?; ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?

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FOREIGN TERRORISTS ACTIVE
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