ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ 45 ಸೆ.ಮೀ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಕೊಥಮಂಗಲಂನ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 3:56 PM IST
ಇಡುಕ್ಕಿ (ಕೇರಳ): ವೇರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ವೇಳೆ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತಿ, ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಕೊಥಮಂಗಲಂನ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಬೈಸನ್ ಬ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ನಲಪತ್ತೆಕ್ಕರ್ನಿವಾಸಿ 40 ವರ್ಷದ ಇವಿ ಶೈಜು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 18 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಕ್ತನಾಳ ತಲುಪುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹದ ವೈರ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತಾವು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ, ಶೈಜು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಲೋಹ ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರ ರಕ್ತನಾಳದೊಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ವೈರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಕಣ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ಶೈಜು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೈಜು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಲುವಾದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರ್ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದೀಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಈ ವೈರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೂಡ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಕ್ಕಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಜು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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