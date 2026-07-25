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ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ SIRನಿಂದ 44,71,523 ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್​; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚು. ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ

ಮತದಾರರು ಜುಲೈ 31 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ನಡುವೆ ಈ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

44,71,523 votes in Andhra Pradesh marked for deletion... EC advises filing applications if there are objections
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 1:45 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10.75ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 44,71,523 ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಮತದಾನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 31ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇವರ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ಎಎಸ್​ಡಿಡಿ' ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಎಸ್​ಡಿಡಿ ಎಂದರೆ ಎ- (ಗೈರುಹಾಜರು/ಪತ್ತೆಯಾಗದವರು, ಎಸ್​ -ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಡಿ - ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಡಿ -ದ್ವಿಗುಣ ನಮೂದುಗಳಾಗಿದೆ.

ಮತದಾರರು ಜುಲೈ 31 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರ ನಡುವೆ ಈ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಗಣತಿದಾರರ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ, ಮತದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗಡುವು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4,16,27,694 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ 3,71,56,171 (ಶೇ. 89.25) ಮತದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲಿ 8,55,560 ಮತದಾರರನ್ನು 'ನೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣತಿದಾರರ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತದಾರರು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿರುವ 11 ಬಗೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಕಣ್ಮರೆ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 2,90,579 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ 2,87,759, ಕಡಪ 2,44,879, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 2,39,146 ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು 2,37,789 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ.

ಮತದಾರರ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,471,523 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ, 1,300,152 (ಶೇ. 29.07) ಮತಗಳು ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಅಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIR ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ

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