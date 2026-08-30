ETV Bharat / bharat

ಬಾಲಕ ನುಂಗಿದ್ದ 23 ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 43 ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು!

ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 23 ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 43 ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

COINS REMOVED FROM STOMACH
ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ 43 ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 23 ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 43 ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಳಿಯ ಅಯ್ಯಂಪಾಲಯಂ ಗ್ರಾಮದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಬಾಲಕನನ್ನು ತಾಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ-ತಂಡರಂಪಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್, ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೈಲ್​ ಕಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಊಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 43 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿಯ 23 ನಾಣ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತಾಯಿತ, ಒಂದು ನೈಲ್​ ಕಟ್ಟರ್, ಎರಡು ಸರಪಳಿಗಳು, ಮೂರು ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು 15 ಹೇರ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Coins Removed From Stomach
ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ 23 ನಾಣ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಸುದೀರ್ಘ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯಂಪಾಳಯಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಡಾ. ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BOY SWALLOWED 23 COINS
OBJECTS REMOVED FROM STOMACH
COINS IN BOY STOMACH
COINS REMOVED FROM STOMACH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.