ETV Bharat / bharat

ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ 41 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು

ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ 41 ನಕ್ಸಲರು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಶರಣಾದರು.

42 Maoists surrender before Telangana DGP
ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): 42 ಮಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ನಕ್ಸಲರು ಶುಕ್ರವಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಎಲ್‌ಜಿಎ (ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಮಿ)ಯ 11 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೋಡಿ ಕೇಸಲು ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್‌. ಎಕೆ 47 ಗನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಕೇಡರ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಜಮ್ ವಿದುಮಲ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಎಂಬಾತ ಮಾತ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದವರು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಸಲ್​ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾದ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 763 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಉಳಿದವರೂ ಶರಣಾಗಬೇಕು': ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ 11 ಜನರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 24 ಜನರಿದ್ದು, ಈಗ ಎರಡು ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡು ಆರ್‌ಸಿಎಂಗಳಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ವಿಭಾಗ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 36 ಜನರಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಐದು ಜನರು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 125 ಜನರಿದ್ದರು. ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂ ಐವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಐವರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ

TAGGED:

NAXAL SURRENDER
TELANGANA POLICE
TELANGANA
MAOIST SURRENDER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.