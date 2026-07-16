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ನೆಲದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ 40 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ! ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ- ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ- ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

MEDICINAL PLANTS MEET
ಇದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ 40 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 1:16 PM IST

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ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ 40 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಇದು ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.

ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಈ ದೈತ್ಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು. ರೈತರು, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರವಿವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದವು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದರಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರವಿವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

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TAGGED:

UNDERGROUND PUMPKIN
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಳ
PUMPKIN
MEDICINAL PLANTS MEET

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