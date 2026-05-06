ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಿಯಲ್​ ಘಟನೆ: ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ 40 ಗೂಂಡಾಗಳು ಅಂದರ್​: ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?

ಇದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಂ ಸ್ವತಃ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸಿ 40 ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 6, 2026 at 8:15 PM IST

ದರಾಬಾದ್: ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಮಯ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ಗಂಟೆ

ಪ್ರದೇಶ: ದಿಲ್‌ಸುಖ್‌ನಗರ (ಹೈದರಾಬಾದ್​)

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಗೂಂಡಾಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು. ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೇರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಲ್ಕಾಜ್‌ಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸುಮತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳದ ಕಾರಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಲ್‌ಸುಖ್‌ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸುಮತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ , ಗೂಂಡಾಗಳು ತಮ್ಮ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಡ್ರೆಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಪಿ ಸುಮತಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗೂಂಡಾಗಳ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

3 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ 40 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿಪಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಲ್ ಸುಖ್‌ನಗರ ಬಳಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಂಡಾಗಳು ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಸುಮತಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಿಪಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಸ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ತಡ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕಳವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ದುರುಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

