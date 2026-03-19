3,000 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ 4ರ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ವಿಚಿತ್ರ
ಯಾತ್ರಿಕರು ಸುಮಾರು 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಹತ್ತಾರು ಕಾಡು-ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎದುರಿಸಬೇಕು.
Published : March 19, 2026 at 8:55 PM IST
ವರದಿ - ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಸಿಂಗ್
ಜಬಲ್ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ(ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ)ವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೆಂದರೆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ 3000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಕೆ. ಆದರೆ, 3,000 ಕಿ.ಮೀ ಅನ್ನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಯಾತ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಯಸ್ಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಅಸಂಭವ ಭಕ್ತೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ.
"ತಾಯಿ ನರ್ಮದಾ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಅಡಗಿದೆ" ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಅಜ್ಜ ರಾಧೇಲಾಲ್ ಲೋಗರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧೇಲಾಲ್, ''ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುರಿಯನ್ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಊರು. ಪತ್ನಿ ಪರ್ಸಾದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತವರು ನರ್ಮದಾ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, 4 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದುದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ-ಕಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವೆ'' ಎಂದು ರಾಧೇಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಜನ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ನಂದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಮಗಳು. ಈಕೆ ಜನಿಸಿದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಅವಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಆದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು, 'ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕೆಯ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಂದಿನಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಆಕೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಗದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನರ್ಮದಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಹಂಡಿಯಾ ಘಾಟ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ರಾಧೇಲಾಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರೂ ಅವಳ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ನಾವು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಾವು ಅವಳ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ನಂದಿನಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ಸಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಯಾಸವಾದಾಗ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಗಲೇರುವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. - ನಂದಿನಿ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾಗಶಃ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಪವಾಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
