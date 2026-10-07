ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವು: ಮಥುರಾ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದುರಂತ
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 10:17 AM IST
ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವೃಂದಾವನದ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಕುಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಗುರುಕುಲ ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ದುರಂತ: ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದರು, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಓರ್ವನ ಸ್ಥತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಮೋನು ಕಟಾರೆ, 20, ದೇವಾಂಶ್, 17, ವಿಷ್ಣು, 18, ಮತ್ತು ಆರ್ಯ, 18 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವೃಂದಾವನ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾಪಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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