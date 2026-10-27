ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾದ 17 ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು; 4 ಮಂದಿ ಮರು ಬಂಧನ
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:37 PM IST
ಥೇಣಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಕ್ಕಂಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 17 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮರು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಿದರಿ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಲಿಂಗಂ, ರಾಜಾ, ಕರುಪ್ಪಸಾಮಿ, ಸಿಲಂಬರಸನ್, ತಿರುಪತಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ಶಬರಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಾರಿಯಾದವರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುರೆಯ ಪೆರುಂಗುಡಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಜೈಲಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇವಾರಂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಎಂಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬು ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದರಿ, ಸೋಮವರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೆಕ್ಕಂಪಟ್ಟಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು 17 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಕೈದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಂದ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು 17 ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನಗಳ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಾರಿಯಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶ್ವಾನದಳದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಮದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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