ಲಡಾಖ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು 3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಲಡಾಖ್​ನ ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ದಟ್ಟ ಹಿಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಹಗಲನ್ನು ಭಾರೀ ಚಳಿ, ಹಿಮದ ನಡುವೆ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟದಂತೆ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

4 friends from Agra missing in Ladakh found Police army search operation story of survival Ladakh
ಲಡಾಖ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಗ್ರಾದ ಯುವಕರು 3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
ಆಗ್ರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ್ರಾದ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿವಂ ಚೌಧರಿ, ಶುಧಾಂಶು ಫೌಜ್ದಾರ್, ಜೈವೀರ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜನವರಿ 6ರಂದು ಲಡಾಖ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸರೋವರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರು ಜನವರಿ 9ರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅವರ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಮದಿಂದ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದ ದಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಯುವಕರು: ಇದಲ್ಲದೇ, ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಲೇಹ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೇಹ್ - ಮನಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಎಷ್ಟು ಸಾಗಿದರೂ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಕಾರಿನ ಡಿಸೇಲ್​ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರ, ಹೀಟರ್​ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಯುವಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ದಟ್ಟ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ನಡುವೆ ಬದುಕುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೆ ಯುವಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ದೇವರಂತೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕುರಿತು ಆಘಾತಗೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲೇಹ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಡೆಬ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಿ ನಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ವಾಹನದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಯುವಕರು ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅದರ ಜೆನರೇಟರ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಚಳಿಯಿಂದ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಅವರು ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರದ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ ಯುವಕರು: ಸದ್ಯ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಹಾರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತೊ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಬಂದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ಮಧು ನಗರ ನಿವಾಸಿ ದೌಲತ್ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮಗ ಶಿವಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಲೇಹ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಲೇಹ್​ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

