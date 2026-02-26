2013ರ ಮುಜಫರ್ನಗರ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ: 8 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 37 ಜನರನ್ನ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
2013ರ ಮುಜಫರ್ ನಗರ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8 ಜನರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 37 ಜನರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : February 26, 2026 at 1:58 PM IST
ಮುಜಫರ್ನಗರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ : 2013ರ ಮುಜಫರ್ನಗರ ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ನಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ 37 ಜನರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮುಜಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 110 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013ರಂದು ಕುಟ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗುಂಪೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ತರುವಾಯ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಮುಜಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ರಾಣಾ, ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗೀತ ಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಭರತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾಷಣಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಜಫರ್ನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಮ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ದಾಳಿಕೋರರು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) 45 ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಕೀಲ ಅಜಯ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013 ರಂದು ಕುತ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ, ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಂಜುಳಾ ಭಲೋಟಿಯಾ ಅವರು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಧ್ಯಾಯವಿರುವ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ