ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 362 ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನ
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 11:01 PM IST
ಗಾಂಧಿನಗರ(ಗುಜರಾತ್): ಗುಜರಾತ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು 'ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಂಟ್' ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಾಗವಾಗಿ, 362 ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 782ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಸಂಘವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 'ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ' ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ, 103 ಪುರುಷರು, 188 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 362 ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 155 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ - 84, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ -34, ಪೂರ್ವ ಕಚ್-ಗಾಂಧಿಧಾಮದಲ್ಲಿ -13 ಮತ್ತು ಭರೂಚ್ನಲ್ಲಿ -12 ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 782ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಗುಪ್ತಚರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಆಶ್ರಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಂತಹ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಂಧಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 'ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಂಟ್' ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಲ್.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಒಳಹರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗುಜರಾತ್ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, 6,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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