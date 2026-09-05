ETV Bharat / bharat

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್​, 360 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್​ಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

360 LIQUOR BOTTLES HIDDEN BETWEEN NOTEBOOKS SEIZED FROM E-AUTO IN BIHAR'S MAZAFFARPUR
ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಜಫರ್​ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚಾಲಾಕಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಹೇವಾರಿ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಭಿಕ್ನಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಟೋದಿಂದ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 360 ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಹಾರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

360 Liquor Bottles Hidden Between Notebooks Seized From E-Auto In Bihar's Mazaffarpur
ಬಂಧಿತ ಆಟೋ ಚಾಲಕ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಟೌಟ್ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಿಖಾನ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಬ್-ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಾ ಜನಮೇಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇ-ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಕಟೌಟ್ ನಡುವೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಜಾಲ ಕಂಡು ತಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

360 Liquor Bottles Hidden Between Notebooks Seized From E-Auto In Bihar's Mazaffarpur
ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಕಟೌಟ್ (ETV Bharat)

ಆಟೋ ಹಿಂದಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಚೀಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಮೂರನೆಯ ಚೀಲವನ್ನು ಸೀಟುಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವುಗಳು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಬಂಡಲ್‌ಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬಂದವು. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದ್ಯ ಸಾಗಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಆಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 18 ಬಂಡಲ್‌ಗಳ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 360 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸದ್ದಾಂ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಸರಕನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್‌ ತಲುಪಿಸಲು 1,000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾನು ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

360 Liquor Bottles Hidden Between Notebooks Seized From E-Auto In Bihar's Mazaffarpur
ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಕಟೌಟ್ (ETV Bharat)

"ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸರಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗದು, ಆಭರಣಗಳ ಸಮೇತ ಬಾಲಕಿ ಅಪಹರಣ: 'ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸವಾಲು! ​​​​​​​​​​​​​

TAGGED:

MUZAFFARPUR
BIHAR POLICE
ALCOHOL SEIZED
ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ವಶ
LIQUOR BOTTLES SEIZED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.