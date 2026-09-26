ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡ ಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ 356 ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ: 182 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶಿಶುಗಳ ಜನನ!
ವಾಯು ಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2026 at 4:28 PM IST
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ. ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಡಿಆರ್ಎಎರ್ಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 356 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ 182 ಮಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ವಿಪತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು.
32 ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿ ರಚನಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಒಡಿಶಾ ವಿಪತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯ ತಂಡವೊಂದು, ಮೋಟಾರು ದೋಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು
ಗರ್ಭಿನಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಇಎಂಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಒಡಿಆರ್ಎಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಚನಾ ಪತಿ ಸುಜಿತ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಅವು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು ಎಂದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹೇಂದ್ರತನಯಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬುರಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಮುಗಂಡ ಗ್ರಾಮವು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುರಿತು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪಾತ್ರಪುರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಛತ್ರಪುರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮುನಿಸಾಪೆಂಥಾ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
ಅವರಲ್ಲಿ, ಕರತಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಡಾ ಕಮಲಾ ಗುರುವಾ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅಪಾರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ - ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ - ವಿಭಾಗೀಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳು ಒಡಿಆರ್ಎಎಫ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವು.
ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 356 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 182 ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಶು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ನಬ್ (ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹೆಸರು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
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