ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 345 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ; ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮನ
ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತ 345 ಮೀನುಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
Published : April 5, 2026 at 10:21 AM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 345 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು, ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
Vanakkam and welcome to the motherland! 🙏🏻— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 4, 2026
A joyous day for us as PM @NarendraModi ji has ensured that our fishermen brothers and sisters get back safely from Iran. pic.twitter.com/hvRCtMTUiw
"ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂತೋಷಕರ. ಅವರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು "ವಣಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ಪ್ರಧಾನಿ @NarendraModi ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನ."
When Indians are in distress anywhere in the world, our government, led by PM @NarendraModi ji, steps in and brings them back home safely. pic.twitter.com/9kRDawzMxi— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 4, 2026
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಮೀನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪರದಾಡಿದ್ದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು. ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 345 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ 300 ಜನರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 345 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 327 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇರಳಂ (10 ಜನರು), ಪುದುಚೇರಿ (5), ಗುಜರಾತ್ (2) ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ (1) ಗೆ ಸೇರಿದವರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 327 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 175 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ (80 ಜನರು), ರಾಮನಾಥಪುರಂ (19), ಮೈಲಾಡುತುರೈ (17), ಹಾಗೂ ನಾಗೈ, ಕಡಲೂರು, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಆರು ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಶನಿವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರರತ್ ಮಿರ್ಜೋಯನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
"ಇಂದು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರರತ್ ಮಿರ್ಜೋಯನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು, 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 996 ಜನರು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಸುಮಾರು 1200 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 845 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು." ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "996 ಜನರನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು 204 ಜನರನ್ನು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ."
ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
