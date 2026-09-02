ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 31 ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಮಾಲ್ದಾಗೆ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 31 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ದಾಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 4:40 PM IST
ಮಾಲ್ಡಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 31 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ದಾಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಾ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು.
ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಲ್ದಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 10 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಈ 31 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಡೆಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಲ್ದಾಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಹೌರಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11.30ಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದಾ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ಎರಡು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಫಾರು ಶೇಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೋಗುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಕೆಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಲ್ದಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, “ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 31 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ದಾಗೆ ಕರೆತಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುಮನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಾಹನಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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