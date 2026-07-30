ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 3,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಈಮಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕರೂರಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಂಜರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಯುಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 5:20 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕೀಳಡಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರುತು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀಲಾ ಮುನೈಯನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 50 ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಅದಿಚನಲ್ಲೂರ್ನಿಂದ ಕೀಳಡಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಕುಡುಮನಲ್, ಸನುರ್, ಚಿನ್ನವಸಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ಕುಪ್ಪಲ್ನತಮ್ನಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಹಿರಿಕರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದರ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈಮಾ ಚಿಹ್ನೆ (ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಚಿಹ್ನೆ)ಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಸಮಾಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತ: ಈ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಕರೂರಿನ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಪುರಂ ಬಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನಿಯಣ್ಣುರ್ನಲ್ಲಿನ ಪೂವಬದಿ ತನಿಕಟ್ಟಿ ಕರುಪ್ಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಭೂಮಿ 1.98 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಪುರಂನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಆದಿಚನ್ನಲೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯಪುರಂ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ರಾಜ್, ಜು. 28ಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ, ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಹಳೆಯದು ತಮಿಳು ನಾಗರಿಕತೆ: ಕರೂರು ಥಂತೋನ್ರಿಮಲೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೂರಿನ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಪುರಂನ ಕಿಲಿ ಮೊಯ್ಯನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಮಿಳಿಗರ ಗುರತನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ತಮಿಳು ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮಿಳಿಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಿವಕಲೈ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ತಮಿಳರ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಸುಮಾರು 5,800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳಿಗರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಕರೂರು ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುನೈಯನೂರ್ ಸಮೀಪದ ಉದಯಕುಲತುಪಟ್ಟಿಯ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಕುರುಹುಗಳೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದ್ವುತವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಕುರುಹುಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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