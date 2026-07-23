ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ 3 ಸಾವಿರ ಕೆಜಿಯ ಫಿರಂಗಿ ಕಳ್ಳತನ: ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ₹10,000 ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ
ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಿರಂಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಖ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 5:11 PM IST
ಶಿವಪುರಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನರವರ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 3,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಿರಂಗಿ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೋಟೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಿರಂಗಿಯು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇದರ ಹುಟುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೌನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾವ್ಡಾ ಮೀನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಿರಂಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖದೀಮರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ₹10,000 ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿವಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಶೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವು ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ನರವರ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ (SHO) ವಿನಯ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನರವಾರ್ ಕೋಟೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಿರಂಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಈ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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