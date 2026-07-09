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ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ: ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು

ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

Shirdi Child Death
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ: ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 11:01 PM IST

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ಶಿರಡಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ್ಮುಚಿಯ ಕೃತಿಕಾ ಮಾರುತಿ ದಾದ್ಮಣಿ (3 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ್ಮುಚಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಶಿರಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಭೇಟಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೃತಿಕಾ ಮಾರುತಿ ದಾದ್ಮಣಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್​ ಬಸ್ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಗಲಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SHIRDI CHILD DEATH
ACCIDENT IN SHIRADI
ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು
3 YEARS GIRL DIED

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