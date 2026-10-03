ಅರಿಯಲೂರಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಮರದ ಶಟರಿಂಗ್ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 7:54 AM IST
ಅರಿಯಲೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು: ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆಯು ಸೆಂದುರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅರಿಯಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೆಂದುರೈ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಎಂಬವರು ಹೊಸ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಮರದ ಶಟರಿಂಗ್ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2) ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿದ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ,ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮೂವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೆಂದುರೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೂವರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರ ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೆಂದುರೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಡಲು ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂದುರೈ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.