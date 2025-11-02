ETV Bharat / bharat

ಲಾಲು ಅವರ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೆ 3 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Union Home Minister Amit Shah
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 2, 2025 at 2:16 PM IST

ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ) : ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಗ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ, ಅಪಹರಣ, ಸುಲಿಗೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವು ಬಿಹಾರದ ಲಿಚಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಮತಗಳು ಬಿಹಾರವನ್ನು ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ 'ಜಂಗಲ್​ರಾಜ್'ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ಸೀತಾಮರ್ಹಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿತೀಶ್-ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಮುಕ್ತ ಬಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಲು ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ-ನಿತೀಶ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರವು ರೈಲು ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು, ಗಯಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕುರಿತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಇದನ್ನು "ಮಹಾತುಗ್ಬಂಧನ್" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಎರಡು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, NDA ಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಐವರು 'ಪಾಂಡವರಿಗೆ' ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಆಡಳಿತ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ 'ಜಂಗಲ್​ರಾಜ್' ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಳೋ ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ'' ಎಂದರು.

20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿತೀಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಬಾಬು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

